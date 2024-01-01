Disco

Disco

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Вебсайт: disco.co

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Розкрийте потенціал вашої навчальної спільноти з Disco. Оптимізуйте підключення членів, скористайтеся допомогою штучного інтелекту та отримуйте корисну інформацію за допомогою відзначеної нагородами платформи Disco. Нагорода EdTech Breakthrough Awards назвала Disco однією з найінноваційніших компаній Fast Companies у сфері освіти (2023) і EdTech Startup of the Year.

Вебсайт: disco.co

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