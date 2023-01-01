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Canapii

Canapii

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Вебсайт: canapii.com

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Canapii’s award-winning event management platform is designed for organizations of all sizes to deliver unique and engaging in-person, hybrid, and virtual events. From online ticketing to on-site check-in to post event analytics, our digital tools and solutions allows you to streamline your entire event organization – all in one place. Canapii is formed by a global team of passionate event professionals, aligned in common values. We care about creating innovative event experiences, everlasting relationships, and meaningful connections amongst our clients and teammates around the world.

Категорії:

Business
Event Management Platforms

Вебсайт: canapii.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Canapii». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

Whova

Whova

whova.com

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

Ticket Tailor

Ticket Tailor

tickettailor.com

HeySummit

HeySummit

heysummit.com

Goldcast

Goldcast

goldcast.io

Swapcard

Swapcard

swapcard.com

WebinarNinja

WebinarNinja

webinarninja.com

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