Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Eventene» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Eventene is an all-in-one Event Management System for creating, organizing, and running all your Events on a single platform. Whether your events are in-person, virtual, or hybrid, Eventene provides ... Show More he most modern, flexible, and scalable solution available.

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Вебсайт: eventene.com

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