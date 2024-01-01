Альтернативи - Eventene
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Іс...
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. є американським публічним постачальником хмарних комунікацій і рішень для співпраці для бізнесу. Генеральний директор RingCentral Влад Шмуніс і технічний директор Влад Вендроу заснували компанію в 1999 році. Серед інвесторів RingCentral були Doug Leone, Sequoia Capital, David Weide...
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite – це американський веб-сайт з організації подій і продажу квитків. Сервіс дозволяє користувачам переглядати, створювати та рекламувати місцеві події. Послуга стягує плату з організаторів подій в обмін на онлайн-послуги продажу квитків, якщо подія не є безкоштовною. Eventbrite, запущена в ...
Airmeet
airmeet.com
Відкрийте для себе платформу для віртуальних самітів, онлайн-конференцій і гібридних заходів. Розроблено для взаємодії через індивідуальний досвід. Спробуйте БЕЗКОШТОВНО!
JotForm
jotform.com
Якщо вам потрібні онлайн-форми для залучення потенційних клієнтів, розповсюдження опитувань, збору платежів тощо, JotForm саме для вас. Дізнайтеся більше про те, як ми можемо допомогти на JotForm.com.
Whova
whova.com
Універсальне програмне забезпечення для керування подіями для особистих, гібридних і віртуальних подій
Wrike
wrike.com
Лише платформа керування роботою Wrike дає вашій команді повну видимість і контроль над усіма вашими завданнями та проектами. Програмне забезпечення для управління проектами ніколи не було таким зручним для співпраці.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компанію було засновано в 1995 році та пізніше продано Endurance International у 2015 році.
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek — найбільша в Інтернеті система пошуку квитків на події. Знаходьте події, які вам подобаються, шукайте на всіх сайтах квитків, дивіться розташування місць і отримуйте найкращі пропозиції на квитки.
Zoho Backstage
zoho.com
Проводьте свої події розумніше та краще. Zoho Backstage — це програмне забезпечення для керування подіями, яке дає змогу організаторам подій планувати та проводити конференції, зустрічі та презентації продуктів з більшою ефективністю та впливом.
Aisle Planner
aisleplanner.com
Просте, потужне та повне програмне рішення для сучасного професіонала проведення заходів.
Tripleseat
tripleseat.com
Tripleseat — це програмне забезпечення для онлайн-кейтерингу та організації подій, яке збільшує продажі та спрощує бронювання ресторанів, готелів та унікальних закладів.
Greenvelope
greenvelope.com
Елегантні, екологічно чисті цифрові запрошення + відстеження відповідей для сучасного господаря.
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo — найулюбленіша у світі програма для проведення заходів. Наша платформа дає змогу кожному організатору, маркетологу, експоненту та відвідувачу розкрити силу подій.
BigMarker
bigmarker.com
Проводьте вебінари, які сподобаються вашій аудиторії. Якщо ви готові до легкого настроюваного програмного забезпечення для проведення вебінарів без завантажень і проблем, ласкаво просимо додому.
Run The World
runtheworld.today
Run The World допомагає вам проводити віртуальні конференції, переговори та щасливі години. Створюйте цікаві онлайн-події, щоб навчати, спілкуватися та створювати спільноту. Почніть безкоштовно!
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor — це просте безкоштовне рішення для продажу квитків на події будь-яких форм і розмірів. Зареєструйтеся безкоштовно, отримайте свою першу подію в прямому ефірі та продавайте квитки онлайн.
Evite
evite.com
Evite полегшує об’єднання людей! Надсилайте онлайн-запрошення з безкоштовним відстеженням RSVP і листівками електронною поштою або текстовими повідомленнями. Отримайте чудові ідеї для подарунків і вечірок!
HeySummit
heysummit.com
Створюйте красиві віртуальні події, конференції, курси тощо, щоб залучати свою аудиторію та розвивати свою спільноту за допомогою маркетингу на основі подій.
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource — це проста у використанні БЕЗКОШТОВНА онлайн-система продажу квитків на будь-який тип місця чи події. Рекламуйте, керуйте та продавайте свої квитки на події онлайн - усе БЕЗКОШТОВНО!
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm — це програмна платформа для експериментального маркетингу, яка пропонує персоналізовані онлайн-запрошення, реєстрацію гостей, мобільну реєстрацію та цифрову активацію. Наше провідне програмне забезпечення також дозволяє маркетологам включати дані про важливі події до решти показників про...
BlipCut
blipcut.com
Створюйте генеративні відео ШІ на Discord абсолютно безкоштовно! Плавно перетворюйте свій текст на захоплюючі відео, а також переосмислюйте свою розповідь і покращуйте візуальні враження за допомогою нашого найсучаснішого AI Video Generator, такого як Sora OpenAI.
Goldcast
goldcast.io
Goldcast — це спеціальна платформа B2B Events Platform, яка трансформує маркетинг за допомогою легкого розміщення цікавих цифрових та особистих заходів. Тисячі корпоративних B2B-маркетологів із таких компаній, як Adobe, Microsoft, Zuora та Mailchimp, використовують Goldcast для збільшення відвідуван...
Swapcard
swapcard.com
Проводьте розумніші виставки та конференції без головного болю Swapcard — це проста у користуванні платформа для реєстрації та залучення учасників, створена для збільшення доходу від ваших заходів.
Regpack
regpack.com
Реєструйтеся, стягуйте та керуйте клієнтурою. Regpack — це адаптаційне рішення, яке дозволяє організаціям реєструватися та стягувати плату за свої послуги онлайн.
ExhibitDay
exhibitday.com
ExhibitDay — це інструмент планування виставок, управління проектами та співпраці для менеджерів виставок, експонентів і команд заходів.
EventX
eventx.io
«Події будь-де, будь-коли та для всіх». Події – це місце, де відбуваються значущі зв’язки та обмін знаннями. Ми тут, щоб зробити події простими та ефектними. EventX — це відзначена нагородами платформа SaaS для віртуальних подій і комплексне рішення для управління подіями. Ми пропонуємо рішення для ...
WebinarNinja
webinarninja.com
WebinarNinja дозволяє створювати, проводити та ділитися вебінарами без жодних турбот. Почніть сьогодні та створіть свій перший вебінар за 10 секунд.
Event Staff
eventstaffapp.com
Швидко визначте, хто може вільно працювати, зв’яжіться зі своїм персоналом за допомогою текстових повідомлень, відстежуйте час за допомогою годинників та інтегруйте служби розрахунку заробітної плати.
AnyRoad
anyroad.com
Провідна маркетингова платформа досвіду для роботи та оптимізації подій і досвіду, підвищення лояльності до бренду та підвищення рентабельності інвестицій.
Eventeny
eventeny.com
Для цього у вас є система організації подій! Легко керуйте всім, що стосується ваших особистих, гібридних та онлайн-подій, усе в одному зручному місці!
Hubilo
hubilo.com
Створюйте кращі заходи, які принесуть реальний дохід. Кожна подія — це можливість збільшити дохід — незалежно від того, де вона відбувається. Пріоритезуйте конвеєр з єдиної платформи з вебінарами, переглядами, демонстраціями, конференціями та особистими подіями, які перетворюють.
Townscript
townscript.com
Шукаєте, чим зайнятися в Індії? Відкрийте для себе найкращі події та заходи. Перегляньте та придбайте квитки на події в Індії: розваги, освіта та навчання, технології, бізнес та мережі, спорт та фітнес, подорожі та пригоди, соціальні заходи, інші та інші події
Trybooking
trybooking.com
Продавайте квитки онлайн за допомогою улюбленої системи бронювання подій Австралії. Наша система бронювання квитків на будь-які події, від невеликих зібрань до великих фестивалів, допоможе вам.
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla дозволяє вам налаштовувати спеціальні реєстраційні форми, надсилати запрошення електронною поштою та керувати скасуваннями в одному місці. Учасники заходу можуть зареєструватися онлайн і здійснювати безпечні онлайн-платежі.
Superevent
superevent.com
Superevent — це ідеальна універсальна платформа для проведення особистих, віртуальних і гібридних заходів. Цікавий для ваших відвідувачів і простий у налаштуванні!
Meetmaps
welcome.meetmaps.com
Функції додатка дозволяють організаторам подій розширити бізнес-можливості, надати путівник і краще спілкуватися з учасниками.
Grupio
grupio.com
Grupio дає змогу професіоналам із проведення заходів мобілізувати свої заходи та конференції, покращуючи враження від відвідувачів і сприяючи зростанню обізнаності в соціальних мережах.
Ventla
ventla.io
Ventla — це універсальна платформа для проведення заходів, розроблена для спрощення та заохочення взаємодії та взаємодії, одночасно надаючи інформацію про поведінку учасників у реальному часі. Завдяки інструментам повного циклу подій, таким як реєстрація, власний мобільний додаток, віртуальне веб-ма...
Meeting Application
meetingapplication.com
Додаток для зустрічей надає можливість усім учасникам заходу, незалежно від того, відбувається він у прямому ефірі, онлайн чи гібрид. Він надає рішення як для мобільних пристроїв, так і для веб-сторінок, надаючи доступ учасникам у найбільш зручній для них формі. Це готова до використання програма, я...
LineUpr
lineupr.com
LineUpr — це провідне рішення для додатків для проведення заходів, яке дає змогу організаторам заходів створювати персоналізовані та захоплюючі додатки для своїх подій, які працюють у гібридному форматі подій на місці або в Інтернеті. Завдяки зручному інтерфейсу та широким можливостям налаштування L...
Freshtix
freshtix.com
Заснована командою з багаторічним досвідом продажу мільйонів квитків, Freshtix є надійним комплексним партнером із продажу квитків для провідних організацій, таких як Centennial Olympic Park, Clear Channel, Hard Rock Cafe, Callenwolde Fine Arts Center, Starwood Hotels та багатьох інших. більше. Fres...
Tixologi
tixologi.com
Tixologi — це програмне забезпечення для продажу квитків на основі блокчейну, яке дозволяє організаторам заходів, місцям і командам контролювати продаж квитків. Tixologi дозволяє організаторам подій отримати нові джерела доходу від вторинних і колекційних продажів, зрозуміти всіх власників квитків, ...
TicketWeb
ticketweb.com
Відкрийте для себе живі враження від незалежних музичних концертів, комедії, клубів, театру, квитків на фестивалі на TicketWeb
TicketSignup
ticketsignup.io
Комплексна, безкоштовна, наскрізна платформа продажу квитків TicketSignup надає рішення від маркетингових інструментів до управління днями подій, оскільки ми віримо, що кожен заслуговує на потужну технологію для покращення своїх подій.
TicketLab
ticketlab.co.uk
Організуйте подію та почніть продавати квитки вже сьогодні! Ticketlab абсолютно безкоштовний і надзвичайно простий у використанні, і ми будемо готові допомогти вам на кожному кроці.
Ticket Generator
ticket-generator.com
Ticket Generator — це онлайн-програмний інструмент, який полегшує організаторам заходів створення одноразових квитків на події та перевірку їх за допомогою програми для смартфона. Інструмент швидкий, простий у використанні та доступний. Використовуючи Ticket Generator, організатори подій можуть розр...
Ticketer
ticketer.sg
Ticketer — це всеосяжне цифрове рішення для продажу квитків, яке використовує технологію web3, щоб забезпечити бездоганний досвід підтримки масштабних заходів.
The Ticket Fairy
ticketfairy.com
«Не компанія з продажу квитків…» Ticket Fairy — це комплексне маркетингове та аналітичне рішення, яке допомагає компаніям, що проводять заходи, збільшувати дохід завдяки більшому охопленню, більшій кількості даних і зниженню операційних витрат. Проведення змагань - це величезний ризик.
Sickening Events
sickeningevents.com
Sickening Events — це програмне забезпечення для продажу квитків, управління подіями та платформи збору коштів/організації для заходів, розважальних закладів, клубів, гала-конгресів, театрів, продюсерів, промоутерів, некомерційних організацій тощо.
EventRegist
eventregist.com
Реєстр подій - це сервіс, за допомогою якого будь-хто може легко анонсувати події, попередній розрахунок і заявку, управління учасниками.
AttendStar
attendstar.com
Програмне забезпечення для продажу квитків на події + маркетинг і логістика. Влаштуйте дивовижну подію з партнерами, які приведуть вас до прибуткової та феєричної події.
Weezevent
weezevent.com
Створіть індивідуальні онлайн-квитки за лічені хвилини. Просто створіть і опублікуйте свою подію кількома клацаннями миші або інтегруйте плагін для продажу квитків на свій веб-сайт і сторінку у Facebook і приготуйтеся продавати квитки, надсилати запрошення, реєструвати учасників і керувати своїм чле...
TicketManager
ticketmanager.com
TicketManager — це провідна платформа для керування подіями та відвідуванням гостей, яка дозволяє компаніям полегшувати розваги клієнтів і підвищувати рентабельність інвестицій. Він пропонує зручну та просту технологію для керування квитками на корпоративні спортивні та розважальні заходи, створення...
The Ticketing
theticketing.co
«The Ticketing» — це передова платформа продажу квитків на події, яка безперебійно з’єднує організаторів заходів із їхньою аудиторією, революціонізуючи спосіб, у який люди знаходять, купують і переживають події. Ця зручна платформа має елегантний інтерфейс, який надає організаторам заходів потужні і...
CrowdComms
crowdcomms.com
Незалежно від того, чи проводите ви особисту чи змішану подію, ми допоможемо вам створити гнучку та гарно фірмову програму для проведення заходів, яка сподобається вашим відвідувачам. Учасники легко отримають доступ і користуються веб-сайтом, нативним або тим і іншим. Поговоріть з нами про свої конк...
Corsizio
corsizio.com
Corsizio — це платформа для реєстрації подій, яка дозволяє інструкторам і організаторам подій швидко й легко створювати сторінки подій і реєстрації для будь-якого класу, курсу, семінару, тренінгу, освітньої програми чи подібної події. Він оснащений передовими технологіями, простим у використанні та ...
WhenNow
whennow.com
WhenNow — це онлайн-рішення для реєстрації та продажу квитків на події будь-якого масштабу, яке дозволяє користувачам створювати власні події, продавати квитки та реєструвати відвідувачів на події за допомогою рідних програм для iOS та Android.
JRNI
jrni.com
JRNI — це перше й єдине глобальне корпоративне рішення для інтеграції штучного інтелекту та обробки природної мови (NLP) в електронну пошту, чат та інші канали зв’язку для автоматизації планування зустрічей, керування подіями та черги. Автоматизація на основі штучного інтелекту JRNI керує спілкуванн...
Eventsize
eventsize.com
Досвід життя! Знайдіть, чим зайнятися, і приєднайтеся до майбутніх подій у вашому місті