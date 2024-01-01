Your Platform for Virtual Events expertshare — це веб-платформа для конференцій і співпраці для віртуальних подій. Expertshare був розроблений швейцарськими професіоналами індустрії заходів, які поєднали свій досвід, технічні навички та чітке розуміння того, що потрібно клієнтам для створення успішної події. Ми прагнемо надати найбільш інноваційну, гнучку та передову платформу та послуги в індустрії заходів. Ми розуміємо перешкоди, з якими ви стикаєтесь, і передбачаємо ваші потреби. Основна увага Expertshare полягає в тому, щоб забезпечити повністю інтегровану систему, яка надає всім підприємствам і учасникам функції, які очікують забезпечити успіх віртуальної події, конференції чи онлайн-навчальної програми. Ми в expertshare віримо, що створюючи унікальні та захоплюючі враження, ми можемо перевершити традиційні заходи та створити гібридні події. Ці події зацікавлять учасників і запропонують цінну інформацію, яка керуватиме вашим ключовим процесом прийняття рішень із неперевершеною точністю. Ми тут, щоб зробити ваш захід незабутнім і, зрештою, успішним.

Категорії :

Вебсайт: expertshare.live

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «expertshare». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.