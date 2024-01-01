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expertshare

expertshare

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Вебсайт: expertshare.live

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Your Platform for Virtual Events expertshare — це веб-платформа для конференцій і співпраці для віртуальних подій. Expertshare був розроблений швейцарськими професіоналами індустрії заходів, які поєднали свій досвід, технічні навички та чітке розуміння того, що потрібно клієнтам для створення успішної події. Ми прагнемо надати найбільш інноваційну, гнучку та передову платформу та послуги в індустрії заходів. Ми розуміємо перешкоди, з якими ви стикаєтесь, і передбачаємо ваші потреби. Основна увага Expertshare полягає в тому, щоб забезпечити повністю інтегровану систему, яка надає всім підприємствам і учасникам функції, які очікують забезпечити успіх віртуальної події, конференції чи онлайн-навчальної програми. Ми в expertshare віримо, що створюючи унікальні та захоплюючі враження, ми можемо перевершити традиційні заходи та створити гібридні події. Ці події зацікавлять учасників і запропонують цінну інформацію, яка керуватиме вашим ключовим процесом прийняття рішень із неперевершеною точністю. Ми тут, щоб зробити ваш захід незабутнім і, зрештою, успішним.

Категорії:

Entertainment
Платформи віртуальних подій

Вебсайт: expertshare.live

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «expertshare». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

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RingCentral

ringcentral.com

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

Whova

Whova

whova.com

ON24

ON24

on24.com

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

BrightTALK

BrightTALK

brighttalk.com

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

Liveform

Liveform

livestorm.co

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

Run The World

Run The World

runtheworld.today

HeySummit

HeySummit

heysummit.com

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Cadence

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Chati

Chati

chati.com

MeetingHand

MeetingHand

meetinghand.com

Superevent

Superevent

superevent.com

KingConf

KingConf

web.kingconf.com

Meetaway

Meetaway

meetaway.com

Worksup

Worksup

worksup.com

Eventify

Eventify

eventify.io

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

Notified

Notified

notified.com

Deal Room Events Organizer

Deal Room Events Organizer

dealroomevents.com

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