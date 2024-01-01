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KingConf

KingConf

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Вебсайт: web.kingconf.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

ВІРТУАЛЬНІ ПОДІЇ НА ЗАМОВКУ! Ми пропонуємо сучасну платформу віртуальних подій, яка полегшує навчання учасників і запрошує їх спілкуватися один з одним і брати участь дистанційно. Завдяки нашим ВІРТУАЛЬНИМ ВИСТАВКАМ спонсори заходу матимуть можливість створити власний стенд, де вони зможуть виставляти свою продукцію через зображення та відео, взаємодіяти з відвідувачами в режимі реального часу та заохочувати відвідування за допомогою ігор та подарунків. Крім багатьох інших переваг, це також чудова можливість розширити межі вашого бренду, глобалізувати та продавати свої продукти в Інтернеті.

Категорії:

Entertainment
Платформи віртуальних подій

Вебсайт: web.kingconf.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «KingConf». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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