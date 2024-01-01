ВІРТУАЛЬНІ ПОДІЇ НА ЗАМОВКУ! Ми пропонуємо сучасну платформу віртуальних подій, яка полегшує навчання учасників і запрошує їх спілкуватися один з одним і брати участь дистанційно. Завдяки нашим ВІРТУАЛЬНИМ ВИСТАВКАМ спонсори заходу матимуть можливість створити власний стенд, де вони зможуть виставляти свою продукцію через зображення та відео, взаємодіяти з відвідувачами в режимі реального часу та заохочувати відвідування за допомогою ігор та подарунків. Крім багатьох інших переваг, це також чудова можливість розширити межі вашого бренду, глобалізувати та продавати свої продукти в Інтернеті.

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