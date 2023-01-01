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Cvent

Cvent

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: cvent.com

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Cvent delivers an all-in-one event platform for any event, and every event. Our platform simplifies the management of each stage of the event lifecycle while giving you the data and insights you need to maximize your value. Whether in-person, virtual, or hybrid, you’ll have a single platform with everything you need to find suppliers, engage attendees, maximize sponsor value, and capture important event data. As a global leader in event marketing and management technology, Cvent is uniquely positioned to support your events of all types, sizes, and complexities

Категорії:

Business
Event Management Platforms

Вебсайт: cvent.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Cvent». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

Whova

Whova

whova.com

WebinarNinja

WebinarNinja

webinarninja.com

Hubilo

Hubilo

hubilo.com

Webex Events

Webex Events

socio.events

EventBookings

EventBookings

eventbookings.com

Worksup

Worksup

worksup.com

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