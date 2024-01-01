Альтернативи - Cvent

Connect My Event

connectmyevent.com

Повністю настроювана платформа для проведення віртуальних і гібридних подій. Якою б не була ваша подія, якою б великою чи малою була ваша аудиторія, створюйте її по-своєму та організовуйте бездоганно. Конференції, живі виступи, презентації, торговельні виставки, виставки, прямі трансляції, академічн...