Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Eventtia» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Eventtia is an all-in-one event management platform helping large corporations to create uniquely engaging in person, hybrid and virtual events. Eventtia's customizable features and API integrations enable world-leading companies to efficiently manage attendees, create engaging email and SMS campaigns, and generate valuable data. To this day, Eventtia has empowered more than 7,200 clients such as Pernod Ricard, Dior, Toyota, Richemont group, and Pierre Fabre group to create and organize more than 30,000 events around the world.

Категорії :

Вебсайт: eventtia.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Eventtia». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.