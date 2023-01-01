WebCatalog

Eventbrite

Eventbrite

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: eventbrite.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Eventbrite» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Eventbrite – це американський веб-сайт з організації подій і продажу квитків. Сервіс дозволяє користувачам переглядати, створювати та рекламувати місцеві події. Послуга стягує плату з організаторів подій в обмін на онлайн-послуги продажу квитків, якщо подія не є безкоштовною. Eventbrite, запущена в 2006 році зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, відкрила свій перший міжнародний офіс у Сполученому Королівстві в 2012 році. Зараз компанія має місцеві офіси в Нашвілл, Лондон, Корк, Амстердам, Дублін, Берлін, Мельбурн, Мендоса, Мадрид і Сан-Паулу. Компанія вийшла на Нью-Йоркську фондову біржу 20 вересня 2018 року під тикером EB.

Вебсайт: eventbrite.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Eventbrite». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Xero

Xero

xero.com

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Square

Square

squareup.com

Phaidon

Phaidon

phaidon.com

Glassdoor

Glassdoor

glassdoor.com

TicketSource

TicketSource

ticketsource.co.uk

SpringCM

SpringCM

springcm.com

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Trustpilot

Trustpilot

trustpilot.com

TradeStation Web Trading

TradeStation Web Trading

tradestation.com

Intercom

Intercom

intercom.com

eToro

eToro

etoro.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності