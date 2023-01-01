Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Fastmail» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Fastmail — це служба електронної пошти, яка пропонує платні облікові записи електронної пошти для окремих осіб і організацій. Компанія Fastmail Pty Ltd, розташована в Мельбурні, штат Вікторія, Австралія, надає її 36 мовами клієнтам у всьому світі. Компанію придбала Opera Software у 2010 році. 26 вересня 2013 року Fastmail оголосила, що відокремилася від Opera і стала приватна незалежна компанія. Його основні сервери розташовані в Нью-Йорку та Амстердамі; попереднє місце резервного копіювання в Ісландії замінюється розташуванням сервера в Амстердамі.

Вебсайт: fastmail.com

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