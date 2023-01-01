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Yapsody

Yapsody

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Вебсайт: yapsody.com

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Yapsody is an efficient event ticketing platform that creates a seamless experience for event presenters and attendees. With Yapsody, event organizers can make customizable tickets, track ticket sales, and promote their events with features like social media integration and email marketing. Presenters can accept payments through 14+ payment gateways and deliver tickets through emails, prints, or even at-door check-ins, creating a fuss-free experience. With competitive pricing, excellent customer service, and a range of features that make it a top choice for event organizers of all types, Yapsody is a one-stop shop for creating successful events.

Категорії:

Entertainment
Box Office Software

Вебсайт: yapsody.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Yapsody». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Eventbrite

Eventbrite

eventbrite.com

Ticket Tailor

Ticket Tailor

tickettailor.com

TicketSource

TicketSource

ticketsource.co.uk

Hytix

Hytix

hytix.com

Cooltix

Cooltix

cooltix.hu

Bookitbee

Bookitbee

bookitbee.com

ViewStub

ViewStub

viewstub.com

Eventix

Eventix

eventix.io

Showpass

Showpass

showpass.com

Tessitura

Tessitura

tessitura.com

SimpleTix

SimpleTix

simpletix.com

Afton Tickets

Afton Tickets

aftontickets.com

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