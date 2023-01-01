viagogo — найбільший у світі вторинний ринок квитків на живі події. viagogo — це глобальна онлайн-платформа для квитків на прямі трансляції спортивних подій, музики та розваг. viagogo прагне надати покупцям квитків найширший можливий вибір квитків на події по всьому світу та допомагає продавцям квитків, починаючи від окремих осіб із запасним квитком, і закінчуючи великими міжнаціональними організаторами подій, охопити глобальну аудиторію. viagogo співпрацює з багатьма провідними світовими брендами у сфері спорту та розваг і допомагає клієнтам майже з усіх країн світу отримати доступ до квитків на їхні улюблені події мовою, валютою та на пристрої за їхнім вибором.

Вебсайт: viagogo.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «viagogo». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.