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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

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LiveXLive Media, Inc. (NASDAQ:LIVX) — глобальна цифрова медіа-компанія, що спеціалізується на музиці та живих розвагах. Дивіться живі події та фестивалі по всьому світу, зокрема Fever 333, Fever 333, Майка Ейнцігера з Incubus

Вебсайт: livexlive.com

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