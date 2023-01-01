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Optimizely

Optimizely

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Вебсайт: optimizely.com

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Optimize — це американська компанія, яка створює прогресивне програмне забезпечення для доставки та експериментів для інших компаній. Технологія платформи Optimizely забезпечує A/B-тестування та інструменти багатоваріантного тестування, персоналізацію веб-сайту та можливості перемикання функцій. Штаб-квартира компанії знаходиться в Сан-Франциско, штат Каліфорнія, з офісами в Амстердамі, Нідерланди, Кельні, Німеччина, Лондоні, Велика Британія, та Сіднеї, Австралія. .

Вебсайт: optimizely.com

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