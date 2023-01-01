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Xero

Xero

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Вебсайт: xero.com

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Xero — це державна технологічна компанія, що розташована в Новій Зеландії, зареєстрована на Австралійській фондовій біржі. Xero — це хмарна бухгалтерська програмна платформа для малого та середнього бізнесу. Компанія має три офіси в Новій Зеландії (Веллінгтон, Окленд і Нейпір), шість офісів в Австралії (Мельбурн, Сідней, Канберра, Аделаїда, Брісбен і Перт), три офіси в Великобританії (Лондон, Манчестер і Мілтон-Кейнс), три офіси в Сполучених Штатах (Денвер, Сан-Франциско та Нью-Йорк), а також офіси в Канаді, Сінгапурі, Гонконзі та Південній Африці. Продукти Xero базуються на моделі програмного забезпечення як послуги (SaaS) і продаються за передплатою, про тип і кількість організацій компанії, якими керує абонент. Її продукція використовується в понад 180 країнах.

Вебсайт: xero.com

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