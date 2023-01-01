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Zendesk

Zendesk

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Вебсайт: zendesk.com

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Zendesk Inc. — це американська компанія, що займається обслуговуванням клієнтів, зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, США. Він котирується на Нью-Йоркській фондовій біржі під символом ZEN і є складовою індексу Russell 2000. Zendesk, заснована в 2007 році в Копенгагені, Данія, має 2000 співробітників і обслуговує 119 000 платоспроможних клієнтів у 150 країнах і територіях станом на 2017 рік.

Вебсайт: zendesk.com

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