Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «EventAct» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Eventact is an event management SaaS. Eventact enables event planners to create and manage virtual, hybrid, and in-person events. Eventact includes everything you need to manage your events. Modules include Registration, Accommodation, Virtual event hosting, Event Website Builder. Virtual exhibitor booths, Lead collection app, event check-in, and badge printing app. Abstract management, e-posters, and virtual e-posters.

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Вебсайт: eventact.com

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