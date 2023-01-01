Brella — це провідна платформа для проведення особистих, гібридних і віртуальних подій. Провідні світові конференції та виставки довіряють Brella забезпечити їх події відповідним контентом, якісним спілкуванням та інноваційними можливостями для отримання доходу. Ретельна аналітична звітність Brella, яка охоплює актуальні теми, наміри покупців, споживання контенту, мережевий зв’язок і взаємодію, дає змогу організаторам подій надавати експонентам, спонсорам і партнерам вимірні показники та прозору віддачу від інвестицій (ROI) – послідовно та легко. У рамках нашої місії зібрати учасників на незабутні, актуальні та захоплюючі зустрічі Brella сприяла зв’язкам між мільйонами учасників під час особистих, віртуальних і гібридних заходів.

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Вебсайт: brella.io

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