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Brella

Brella

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Вебсайт: brella.io

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Brella — це провідна платформа для проведення особистих, гібридних і віртуальних подій. Провідні світові конференції та виставки довіряють Brella забезпечити їх події відповідним контентом, якісним спілкуванням та інноваційними можливостями для отримання доходу. Ретельна аналітична звітність Brella, яка охоплює актуальні теми, наміри покупців, споживання контенту, мережевий зв’язок і взаємодію, дає змогу організаторам подій надавати експонентам, спонсорам і партнерам вимірні показники та прозору віддачу від інвестицій (ROI) – послідовно та легко. У рамках нашої місії зібрати учасників на незабутні, актуальні та захоплюючі зустрічі Brella сприяла зв’язкам між мільйонами учасників під час особистих, віртуальних і гібридних заходів.

Категорії:

Entertainment
Event Networking and Matchmaking

Вебсайт: brella.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Brella». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

ClickUp

ClickUp

clickup.com

monday.com

monday.com

monday.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

Whova

Whova

whova.com

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

Goldcast

Goldcast

goldcast.io

Swapcard

Swapcard

swapcard.com

Hubilo

Hubilo

hubilo.com

Nouri

Nouri

nouri.ai

Grip Events

Grip Events

grip.events

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