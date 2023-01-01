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monday.com

monday.com

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Вебсайт: monday.com

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monday.com — це інструмент управління проектами, який дозволяє організаціям керувати завданнями, проектами та командною роботою. Станом на 2020 рік компанія обслуговує 100 000 організацій, включаючи багато нетехнічних організацій. У липні 2019 року компанія залучила 150 мільйонів доларів, виходячи з оцінки в 1,9 мільярда доларів. Monday.com отримав премію Webby Award 2020 за продуктивність у категорії «Програми, мобільні пристрої та голос».

Вебсайт: monday.com

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