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Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Grip Events» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Grip — це платформа для проведення заходів на основі штучного інтелекту, створена для ділових стосунків. Це допомагає організаторам подій, таким як SXSW, RX і Clarion Events, встановлювати, підтримувати та відстежувати стосунки між учасниками кількох подій.

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Вебсайт: grip.events

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