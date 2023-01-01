Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Lyyti» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Lyyti — це провідна платформа успішних подій, яка допомагає вам створювати живі, онлайнові та змішані події. Такі, які сприяють значущим зустрічам, будують міцні стосунки та сприяють покращенню бізнесу. Автоматизовані функції Lyyti для реєстрації, спілкування, звітування та зворотного зв’язку гарантують, що кожна подія буде успішною як для учасників, так і для організаторів.

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Вебсайт: lyyti.com

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