Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Swoogo» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

With an emphasis on simplicity, functionality, and the true DIY spirit, Swoogo is a user-friendly event management platform that helps bring people together from anywhere. Swoogo’s superpower is streamlining the organizational aspects of every type of event, from registration and session scheduling, to post-event data reports. Swoogo helps event marketers intuitively build a website with embedded registration, email automation, a sponsor portal, and speaker resources. A growing force in the market, Swoogo is the next big thing in events.

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Вебсайт: swoogo.events

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