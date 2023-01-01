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Swoogo

Swoogo

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Вебсайт: swoogo.events

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With an emphasis on simplicity, functionality, and the true DIY spirit, Swoogo is a user-friendly event management platform that helps bring people together from anywhere. Swoogo’s superpower is streamlining the organizational aspects of every type of event, from registration and session scheduling, to post-event data reports. Swoogo helps event marketers intuitively build a website with embedded registration, email automation, a sponsor portal, and speaker resources. A growing force in the market, Swoogo is the next big thing in events.

Категорії:

Business
Event Management Platforms

Вебсайт: swoogo.events

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Swoogo». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Airmeet

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Whova

Whova

whova.com

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

Swapcard

Swapcard

swapcard.com

WebinarNinja

WebinarNinja

webinarninja.com

Hubilo

Hubilo

hubilo.com

EventX

EventX

eventx.io

AllEvents

AllEvents

allevents.in

Cvent

Cvent

cvent.com

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