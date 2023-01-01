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Ventla

Ventla

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: ventla.io

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Ventla is an all-in-one event platform designed to simplify and encourage interaction and engagement while providing real-time insight on participant behavior. With full-cycle event tools like registration, native mobile app, web-based virtual venue and live streaming - Ventla lets you create, deliver and manage any type of event, whether in-person or virtual, from one easy-to-use management panel.

Категорії:

Entertainment
Мобільні програми для проведення подій

Вебсайт: ventla.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Ventla». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Airmeet

Airmeet

airmeet.com

Whova

Whova

whova.com

Zoho Backstage

Zoho Backstage

zoho.com

Bizzabo

Bizzabo

bizzabo.com

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

Event Farm

Event Farm

eventfarm.com

Swapcard

Swapcard

swapcard.com

Hubilo

Hubilo

hubilo.com

Superevent

Superevent

superevent.com

Meetmaps

Meetmaps

welcome.meetmaps.com

Grupio

Grupio

grupio.com

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