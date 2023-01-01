Програмне забезпечення Timely Event Ticketing — це повнофункціональна веб-система продажу квитків на події. Візьміть під контроль продаж квитків на події. Продавайте квитки онлайн і в касах як на віртуальні, так і на особисті заходи. - збільшити відвідуваність веб-сайту та підняти свій бренд за допомогою рішення white-label, яке дозволяє вам відповідати за брендинг вашої події. - підтримує всі види заходів, такі як мистецтво, музика, спорт і туризм. - сумісний з будь-яким типом місця проведення подій: театри, музеї, місцеві пам'ятки, фестивалі тощо. - простий у налаштуванні, освоєнні та використанні. - зручний для мобільних пристроїв. - простий і безпечний розрахунок. - звітність та аналітика в реальному часі.

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Вебсайт: time.ly

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