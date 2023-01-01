pretix — це складне програмне забезпечення для продажу квитків, яке є комплексним: Інтернет-магазин, каси та пункти продажу квитків з акцентом на конфіденційність і безпеку. pretix пропонує повні багатомовні можливості, добре адаптується до вашої події та розширюється за допомогою плагінів і REST API. Наше програмне забезпечення успішно використовується для конференцій, фестивалів, концертів, шоу, виставок, майстер-класів тощо по всьому світу. Наше ціноутворення — 2,5% від продажів без урахування постачальників платежів — є безризиковим і повністю прозорим.

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Вебсайт: pretix.eu

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