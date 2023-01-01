Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Audiencly» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Audiencly is an interactive presentation software that helps you to engage with your audience during online or live business meetings, conferences, workshops and more.

Вебсайт: audiencly.io

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