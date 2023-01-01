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myQuiz

myQuiz

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Вебсайт: myquiz.org

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Create online quizzes and interactive presentations to engage your audience. Works on any device with an Internet connection. Up to 100 000 participants

Вебсайт: myquiz.org

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Альтернативи

Quizizz

Quizizz

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Slido

Slido

sli.do

Mentimeter

Mentimeter

mentimeter.com

Poll Everywhere

Poll Everywhere

polleverywhere.com

Sendsteps

Sendsteps

sendsteps.com

Event Farm

Event Farm

eventfarm.com

AhaSlides

AhaSlides

ahaslides.com

Audiencly

Audiencly

audiencly.io

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StreamAlive

streamalive.com

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