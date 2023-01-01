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Microsoft Sway

Microsoft Sway

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Вебсайт: office.com

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Створюйте та діліться інтерактивними звітами, презентаціями, особистими історіями тощо. Sway — це проста у використанні цифрова програма для створення інтерактивних звітів, презентацій, особистих історій тощо. Його вбудований механізм розробки допомагає створювати професійні проекти за лічені хвилини. За допомогою Sway ваші зображення, текст, відео та інші мультимедійні файли поєднуються разом, щоб покращити вашу історію. Sway забезпечує чудовий вигляд ваших творінь на будь-якому екрані.

Вебсайт: office.com

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