Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Microsoft Sway» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Створюйте та діліться інтерактивними звітами, презентаціями, особистими історіями тощо. Sway — це проста у використанні цифрова програма для створення інтерактивних звітів, презентацій, особистих історій тощо. Його вбудований механізм розробки допомагає створювати професійні проекти за лічені хвилини. За допомогою Sway ваші зображення, текст, відео та інші мультимедійні файли поєднуються разом, щоб покращити вашу історію. Sway забезпечує чудовий вигляд ваших творінь на будь-якому екрані.

Вебсайт: office.com

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