WebCatalog
Charisma

Charisma

charisma.ai

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Charisma» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Charisma — це платформа для створення інтерактивних історій із правдоподібними віртуальними персонажами. Зустрітися з ними, поговорити з ними та змінити історію.

Вебсайт: charisma.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Charisma». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

TalesAI

TalesAI

talesai.co

Vectary

Vectary

vectary.com

Microsoft Sway

Microsoft Sway

office.com

HowdyGo

HowdyGo

howdygo.com

ArcGIS StoryMaps

ArcGIS StoryMaps

storymaps.arcgis.com

DreamPress

DreamPress

dreampress.ai

Journey

Journey

journey.io

Refty

Refty

refty.co

KVR

KVR

kvraudio.com

Cookiebot

Cookiebot

cookiebot.com

Prezly

Prezly

prezly.com

Oculus

Oculus

oculus.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності