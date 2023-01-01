Charisma — це платформа для створення інтерактивних історій із правдоподібними віртуальними персонажами. Зустрітися з ними, поговорити з ними та змінити історію.

Вебсайт: charisma.ai

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