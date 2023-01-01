WebCatalog
DreamPress

DreamPress

dreampress.ai

Користуватися вебзастосунком

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Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «DreamPress» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Створюйте персоналізовані історії про що завгодно. Миттєво створіть свою власну персоналізовану історію за допомогою нашого ШІ. оповідач. Створюйте історії, у яких ви головний герой. Створюйте зображення будь-чого. DreamPress — це безкоштовний автор історій зі штучним інтелектом. Як ChatGPT для історій або ваш власний чат-бот для історій. ChatGPT для написання художніх оповідань. Створіть генератор пригодницьких історій і ШІ. генератор фантастичних історій. А.І. письменник романів або А.І. автор еротичних оповідань. Спілкуйтеся в чаті та рольові ігри з нашим режимом чату персонажів AI. Як персонаж ai без обмежень. Режим чату NSFW AI. Модель-компаньйон зі штучним інтелектом і фантастичний чат із персонажами зі штучним інтелектом про що завгодно. Почати роботу можна безкоштовно.

Вебсайт: dreampress.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «DreamPress». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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