Епізод дозволяє вам ПРОЖИТИ свої історії з любов’ю, романтикою, пригодами та драмою. Хіба не було б дивовижно, якби ВИ були персонажем вашої улюбленої історії? Episode дозволяє зробити саме це завдяки понад 150 000 захоплюючих історій, де ви приймаєте важливі рішення. Episode Studio дозволяє вам стати творцем і писати власні історії!

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