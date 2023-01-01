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YouTube Studio

YouTube Studio

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Вебсайт: studio.youtube.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Поділіться своїми відео з друзями, родиною та світом. YouTube Studio – це новий дім для творців. Тут ви можете керувати своїм каналом, отримувати статистику, яка допоможе вам розвиватися, і бути в курсі останніх новин. YouTube Studio замінює Creator Studio Classic і приносить із собою багато змін і нових функцій.

Вебсайт: studio.youtube.com

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