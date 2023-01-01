The News Minute – TNM – це незалежна цифрова платформа, яка висвітлює останні новини Південної Індії з п’яти штатів Андхра-Прадеш, Телангана, Карнатака, Таміл Наду та Керала. Будьте в курсі поточних подій, новин, погоди, інформації про політичні та соціальні питання з півдня Індії.

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