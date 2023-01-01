YouTube — це американська онлайн-платформа для обміну відео зі штаб-квартирою в Сан-Бруно, Каліфорнія. Троє колишніх співробітників PayPal — Чед Герлі, Стів Чен і Джавід Карім — створили цю службу в лютому 2005 року. Google купив сайт у листопаді 2006 року за 1,65 мільярда доларів США; Зараз YouTube працює як одна з дочірніх компаній Google. YouTube дозволяє користувачам завантажувати, переглядати, оцінювати, ділитися, додавати до списків відтворення, звітувати, коментувати відео та підписуватися на інших користувачів. Він пропонує широкий вибір створених користувачами та корпоративних медіа-відео. Доступний вміст включає відеокліпи, кліпи телешоу, музичні відео, короткометражні та документальні фільми, аудіозаписи, трейлери фільмів, прямі трансляції та інший вміст, наприклад відеоблоги, короткі оригінальні відео та навчальні відео. Більшість вмісту на YouTube завантажують окремі особи, але медіа-корпорації, зокрема CBS, BBC, Vevo та Hulu, пропонують частину своїх матеріалів через YouTube у рамках партнерської програми YouTube. Незареєстровані користувачі можуть лише переглядати (але не завантажувати) відео на сайті, а зареєстрованим користувачам також дозволяється завантажувати необмежену кількість відео та додавати коментарі до відео. Відео з віковими обмеженнями доступні лише зареєстрованим користувачам, які підтверджують, що їм виповнилося 18 років. YouTube і вибрані творці отримують дохід від реклами від Google AdSense, програми, яка націлює рекламу відповідно до вмісту сайту та аудиторії. Переважна більшість відеороликів доступна для перегляду безкоштовно, але є винятки, зокрема преміум-канали на основі підписки, прокат фільмів, а також YouTube Music і YouTube Premium, сервіси підписки, які відповідно пропонують преміум-трансляцію музики та без реклами, а також вільний доступ до всього контенту, включно з ексклюзивним контентом, замовленим видатними особистостями. Станом на лютий 2017 року щохвилини на YouTube завантажувалося понад 400 годин контенту, а щодня на YouTube переглядався мільярд годин контенту. За даними Alexa Internet, станом на серпень 2018 року YouTube є другим за популярністю веб-сайтом у світі після Google. Станом на травень 2019 року щохвилини на YouTube завантажується понад 500 годин відеоконтенту. Виходячи зі звітних квартальних доходів від реклами, YouTube оцінює 15 мільярдів доларів США річного доходу. YouTube піддавався критиці за деякі аспекти його діяльності, зокрема за обробку захищеного авторським правом вмісту, що міститься в завантажених відео, його алгоритми рекомендацій, які підтримують відео, які пропагують теорії змови та брехню, розміщення відео, нібито орієнтованих на дітей, але містять насильницький або сексуальний вміст за участю популярних персонажів, відео залучення неповнолітніх до педофілії у своїх розділах коментарів, а також коливання політики щодо типів вмісту, який можна монетизувати за допомогою реклами.

Вебсайт: youtube.com

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