YouTube Kids — це американський дитячий відеододаток, розроблений YouTube, дочірньою компанією Google. Додаток надає версію сервісу, орієнтовану на дітей, із підібраним вмістом, функціями батьківського контролю та фільтрацією відео, які вважаються неприйнятними для перегляду дітьми віком до 13 років. Вперше випущений 15 лютого 2015 року як мобільний додаток для Android та iOS, цей додаток згодом випущено для смарт-телевізорів LG, Samsung і Sony, а також для Android TV. Станом на вересень 2019 року додаток доступний у 69 країнах, включаючи Гонконг і Макао, а також в одній провінції. YouTube запустив веб-версію YouTube Kids 30 серпня 2019 року. YouTube Kids зіткнувся з критикою з боку правозахисних груп, зокрема Кампанії за безкомерційне дитинство, через занепокоєння щодо використання додатком комерційної реклами, а також алгоритмічні пропозиції відео, які можуть бути неприйнятними для цільової аудиторії програми. Додаток також був пов’язаний із суперечками навколо тривожних та/або насильницьких відео, які зображують персонажів із дитячих медіа-франшиз. Критика з приводу відео змусила YouTube оголосити, що вживатиме суворіших заходів для перевірки та фільтрації таких відео, якщо на них повідомить спільнота, і запобігатиме їх доступу в додатку YouTube Kids.

Вебсайт: youtubekids.com

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