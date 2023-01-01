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Google News

Google News

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Вебсайт: news.google.com

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Новини Google – це служба агрегатора новин, розроблена компанією Google. Він представляє безперервний потік статей, організованих із тисяч видавництв і журналів. Новини Google доступні як програма для Android, iOS і в Інтернеті. Google випустив бета-версію у вересні 2002 року, а офіційну програму — у січні 2006 року. Початкову ідею розробив Крішна Бхарат. Сервіс був описаний як найбільший у світі агрегатор новин.

Вебсайт: news.google.com

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