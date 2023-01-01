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Google Calendar

Google Calendar

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Вебсайт: workspace.google.com

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Календар Google – це служба календаря для керування часом і планування, розроблена Google. Він став доступним у бета-версії 13 квітня 2006 року, а в загальному випуску в липні 2009 року в Інтернеті та як мобільні програми для платформ Android та iOS. Календар Google дозволяє користувачам створювати та редагувати події. Для подій можна ввімкнути нагадування з параметрами типу та часу. Також можна додавати місця проведення подій і запрошувати інших користувачів на події. Користувачі можуть увімкнути або вимкнути видимість спеціальних календарів, зокрема «Дні народження», де програма отримує дати народження з контактів Google і щорічно відображає листівки з днем ​​народження, а також «Свята» — календар для певної країни, який відображає дати особливих подій. Згодом Google додав функції, які використовують машинне навчання, зокрема «Події з Gmail», де інформація про події з повідомлень Gmail користувача автоматично додається до Календаря Google; «Нагадування», де користувачі додають справи, які можуть автоматично оновлюватися новою інформацією; «Розумні пропозиції», де програма рекомендує назви, контакти та місця під час створення подій; і «Цілі», де користувачі вводять інформацію про визначену особисту ціль, а програма автоматично планує діяльність у оптимальний час. Мобільні програми Календаря Google отримали різні відгуки. Огляди програм для Android та iOS за 2015 рік як хвалили, так і критикували дизайн. Хоча деякі критики хвалили дизайн за те, що він «чистіший», «сміливіший» і використовує «барвисту графіку», інші рецензенти стверджували, що графіка займає забагато місця. Функція Smart Suggestions також подобалася і не подобалася, з різними рівнями успіху в додатку, який фактично встигав запропонувати відповідну інформацію після створення події. Проте інтеграція між Google Calendar і Gmail отримала високу оцінку, а критики написали, що «тут усі необхідні деталі».

Вебсайт: workspace.google.com

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