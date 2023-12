Google Keep – це сервіс для створення нотаток, розроблений Google. Google Keep, запущений 20 березня 2013 року, доступний в Інтернеті та містить мобільні програми для мобільних операційних систем Android та iOS. Keep пропонує різноманітні інструменти для створення нотаток, зокрема текст, списки, зображення та аудіо. Користувачі можуть встановлювати нагадування, які інтегровані з Google Now. Текст із зображень можна витягти за допомогою оптичного розпізнавання символів, а голосові записи можна транскрибувати. Інтерфейс дозволяє переглядати в один або в кілька стовпців. Примітки можна позначати кольором, а для впорядкування можна застосовувати мітки. У пізніших оновленнях додано функцію закріплення нотаток і спільну роботу над нотатками з іншими користувачами Keep у режимі реального часу. Google Keep отримав неоднозначні відгуки. Огляд одразу після запуску в 2013 році хвалив його швидкість, якість голосових нотаток, синхронізацію та віджет, який можна розмістити на головному екрані Android. Огляди 2016 року критикували відсутність параметрів форматування, неможливість скасувати зміни та інтерфейс, який пропонує лише два режими перегляду, але жоден із них не сподобався за обробку довгих нотаток. Однак Google Keep отримав похвалу за такі функції, як універсальний доступ до пристрою, вбудовану інтеграцію з іншими службами Google і можливість перетворювати фотографії на текст за допомогою оптичного розпізнавання символів.

Вебсайт: google.com

