Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Roam Research» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Такий же простий у використанні, як документ Word або маркований список, і настільки ж потужний для пошуку, збору та зв’язування пов’язаних ідей, як база даних графіків. Співпрацюйте з іншими в режимі реального часу або зберігайте всі свої дані локально.

Вебсайт: roamresearch.com

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