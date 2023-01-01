Нарешті набагато краща альтернатива Evernote для нотаток, яка серйозно ставиться до вашої конфіденційності, синхронізується з необмеженою кількістю пристроїв (безкоштовно) і знову спрощує створення нотаток.

Вебсайт: notesnook.com

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