Sticky Notes — це програма для нотаток на робочому столі, яка входить до складу Windows 7, Windows 8 і Windows 10. Програма швидко завантажується та дає змогу користувачам швидко робити нотатки за допомогою вікон на робочому столі, схожих на листок. Sticky Notes виникли у Windows XP Tablet Edition у 2002 році та були включені до Windows Vista як гаджет для бічної панелі Windows. За даними Microsoft, станом на квітень 2016 року було вісім мільйонів користувачів щомісяця Sticky Notes. Вони вбудовані в Outlook.com і Microsoft Teams.

Вебсайт: onenote.com

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