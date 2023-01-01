Instagram (зазвичай скорочено IG або Insta) — американська соціальна мережа для обміну фотографіями та відео, що належить Facebook, створена Кевіном Сістромом і Майком Крігером і спочатку була запущена на iOS у жовтні 2010 року. Версія для Android була випущена в квітні 2012 року, а потім і інтерфейс робочого столу з обмеженим набором функцій у листопаді 2012 року, додаток Fire OS у червні 2014 року та додаток для Windows 10 у жовтні 2016 року. Додаток дозволяє користувачам завантажувати медіафайли, які можна редагувати за допомогою фільтрів і впорядковувати за хештегами та географічними тегами. Дописами можна ділитися публічно або з попередньо схваленими підписниками. Користувачі можуть переглядати вміст інших користувачів за тегами та місцеположеннями, а також переглядати популярний вміст. Користувачі можуть лайкати фотографії та підписуватися на інших користувачів, щоб додавати їхній вміст до стрічки. Instagram спочатку відрізнявся тим, що дозволяв лише обрамляти вміст у квадраті (1:1) із співвідношенням сторін 640 пікселів, щоб відповідати ширині дисплея iPhone на той час. У 2015 році ці обмеження були послаблені зі збільшенням до 1080 пікселів. Сервіс також додав функції обміну повідомленнями, можливість включати кілька зображень або відео в одну публікацію, а також функцію «Історії», схожу на свою основну опозицію Snapchat, яка дозволяє користувачам публікувати фотографії та відео в послідовній стрічці, причому кожна публікація доступна інші протягом 24 годин кожен. Станом на січень 2019 року функцією Stories щодня користуються 500 мільйонів користувачів. Після запуску в 2010 році Instagram стрімко набирав популярності: за два місяці було зареєстровано один мільйон користувачів, 10 мільйонів за рік і 1 мільярд станом на травень 2019 року. У квітні 2012 року Facebook придбав сервіс приблизно за 1 мільярд доларів США готівкою та акціями. Станом на жовтень 2015 року було завантажено понад 40 мільярдів фотографій. Незважаючи на те, що його хвалять за вплив, Instagram піддається критиці, особливо за зміни політики та інтерфейсу, звинувачення в цензурі та незаконний або неналежний вміст, завантажений користувачами. Станом на липень 2020 року найбільше підписників — футболіст Кріштіану Роналду з понад 233 мільйонами підписників. Станом на 14 січня 2019 року найбільше лайків в Instagram – це зображення яйця, опубліковане в обліковому записі @world_record_egg, створене з єдиною метою перевершити попередній рекорд у 18 мільйонів лайків на публікації Кайлі Дженнер. Наразі зображення має понад 54 мільйони лайків. Instagram став 4-м найбільш завантажуваним мобільним додатком 2010-х років.

Вебсайт: instagram.com

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