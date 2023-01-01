Tinder — це програма для геосоціальних мереж і онлайн-знайомств, яка дозволяє користувачам анонімно ставити «подобається» або «не подобається» іншим профілям на основі їхніх фотографій, невеликої біографії та спільних інтересів. Після того, як два користувачі «збігаються», вони можуть обмінюватися повідомленнями. Tinder був запущений у 2012 році в інкубаторі стартапів Hatch Labs як спільне підприємство між IAC і компанією з розробки мобільних додатків Xtreme Labs. До 2014 року Tinder реєстрував близько одного мільярда «свайпів» на день. Спочатку для використання програми Tinder потрібен був доступ до облікового запису Facebook, але в серпні 2019 року користувачі почали реєструватися лише за допомогою номера телефону. Доступ до неї доступний через мобільний додаток або веб-браузер для комп’ютерів. Tinder працює за бізнес-моделлю freemium.

Вебсайт: tinder.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Tinder». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.