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Tinder

Tinder

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Вебсайт: tinder.com

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Tinder — це програма для геосоціальних мереж і онлайн-знайомств, яка дозволяє користувачам анонімно ставити «подобається» або «не подобається» іншим профілям на основі їхніх фотографій, невеликої біографії та спільних інтересів. Після того, як два користувачі «збігаються», вони можуть обмінюватися повідомленнями. Tinder був запущений у 2012 році в інкубаторі стартапів Hatch Labs як спільне підприємство між IAC і компанією з розробки мобільних додатків Xtreme Labs. До 2014 року Tinder реєстрував близько одного мільярда «свайпів» на день. Спочатку для використання програми Tinder потрібен був доступ до облікового запису Facebook, але в серпні 2019 року користувачі почали реєструватися лише за допомогою номера телефону. Доступ до неї доступний через мобільний додаток або веб-браузер для комп’ютерів. Tinder працює за бізнес-моделлю freemium.

Вебсайт: tinder.com

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