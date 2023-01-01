Ласкаво просимо на Badoo, місце для побачень! У суспільстві, яке наживається на нашій невпевненості в собі, Badoo — це місце, де варто бути справжнім, невибагливим тобою. Ми боремося з неоднозначністю сучасних побачень за допомогою автентичної, нефільтрованої розмови. Ми віримо, що справжній зв’язок народжується через чесність у тому, хто ти є і чого ти справді хочеш.

Вебсайт: badoo.com

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