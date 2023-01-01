The Political Insider

Political Insider публікує автентичні консервативні голоси політичних інсайдерів і лауреатів нагород, які вірять в особисту відповідальність, обмежений уряд, вільні ринки, особисту свободу, традиційні американські цінності та міцну національну оборону. Кожен з них прагне боротися з переважною ліберальною упередженістю в сучасних ЗМІ, щоб надати вам, читачу, невідредаговані факти щодо реальних проблем.

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