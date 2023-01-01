World Economic Forum

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Всесвітній економічний форум є незалежною міжнародною організацією, яка прагне покращити стан світу шляхом залучення ділових, політичних, академічних та інших лідерів суспільства до формування глобальних, регіональних і галузевих планів. Заснований як некомерційний фонд у 1971 році зі штаб-квартирою в Женеві, Швейцарія, Форум не пов’язаний з політичними, партійними чи національними інтересами.

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