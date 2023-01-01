Krishna.com — це веб-сайт про Крішну, створений BBT Online Ministry Inc, некомерційною організацією з метою поширення вчень Господа Крішни в Інтернеті та обслуговування різноманітних потреб та інтересів студентів, викладачів , вчені, духовні шукачі, індуїстська спільнота, віддані та всі інші, хто цікавиться практичним духовним життям. Інформація, представлена ​​на Krishna.com, базується на священних текстах, включаючи Бхагавад-гіту, Шрімад-Бхагаватам, Чайтанья Чарітамріту та пов’язані з ними вайшнавські писання, перекладені з санскриту та бенгальської мови з докладними коментарями нашого духовного вчителя Його Божественної Милості А.Ч. Бгактіведанти Свамі Прабгупади, Засновник-ачарія Міжнародного товариства свідомості Крішни. Ми також сприяємо розповсюдженню в Інтернеті духовної літератури, виданої Bhaktivedanta Book Trust (BBT). Наші духовні принципи та заповіді є принципами Міжнародного товариства свідомості Крішни, зведені до семи цілей.

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