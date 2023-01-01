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Common Sense Media

Common Sense Media

commonsensemedia.org

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Common Sense є провідною національною некомерційною організацією, яка займається покращенням життя всіх дітей і сімей, надаючи достовірну інформацію, освіту та незалежний голос, необхідний їм для процвітання у 21 столітті.

Вебсайт: commonsensemedia.org

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