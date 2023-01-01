Common Sense є провідною національною некомерційною організацією, яка займається покращенням життя всіх дітей і сімей, надаючи достовірну інформацію, освіту та незалежний голос, необхідний їм для процвітання у 21 столітті.

Вебсайт: commonsensemedia.org

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Common Sense Media». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.