Trycycle
Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.
Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Trycycle» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.
Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.
Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.
Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!
Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.
Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.
Вебсайт: tricycle.org
Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Trycycle». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.
Вам також може сподобатися
Common Sense Media
commonsensemedia.org
West Elm
westelm.com
Search Engine Journal
searchenginejournal.com
Morningstar
morningstar.com
De Gruyter
degruyter.com
Robin
robinpowered.com
Journey
journey.cloud
Flashtalking
flashtalking.net
Liveuamap
liveuamap.com
Reviews.org
reviews.org
Dinahosting
dinahosting.com
Storypark
storypark.com